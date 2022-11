Tarantino twierdzi, że w Marvelu aktorzy nie są gwiazdami. Jackson odpowiada: "O czym my w ogóle gadamy?"

Kim są prawdziwe gwiazdy filmów Marvela i MCU - to aktorzy czy jednak portretowane przez nich postacie? Kilka dni temu w dosadny sposób głos w tej sprawie zabrał Quentin Tarantino, który mówiąc m.in. o "marvelizacji Hollywood" stwierdził, że członkinie i członkowie obsady kolejnych odsłon uniwersum Domu Pomysłów "stali się sławni grając tych bohaterów", lecz "gwiazdą" są choćby Kapitan Ameryka czy Thor, a nie oni sami; całą wypowiedź reżysera odnajdziecie w tym miejscu.

Teraz na te słowa postanowił odpowiedzieć ekranowy Nick Fury, Samuel L. Jackson, który prezentuje zgoła inne podejście niż Tarantino:

To, że ci aktorzy są gwiazdami filmowymi, nie jest dla mnie żadną kontrowersją czy czymś niezwykłym.to Czarna Pantera. Nie można temu zaprzeczyć, a to przecież gwiazda filmowa. Potrzebujesz aktora, by pokazać te konkretne postacie. Jaki był od zawsze wyznacznik filmowej sławy? Sadzanie tyłka na siedzeniu? O czym my w ogóle gadamy?