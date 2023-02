Loki, Tajna inwazja i Ahsoka - potencjalne daty premiery

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney+

Na ten moment nie wiadomo oficjalnie, kiedy pojawią się na ekranach Disney+ seriale Loki (2. sezon), Tajna Inwazja oraz Star Wars: Ahsoka. Z uwagi jednak na to, że Disney+ mma dość sztywny schemat emisji wielkich serialowych superprodukcji, portal The Direct obliczył, kiedy mogą odbyć się premiery tych tytułów. Punktem wyjścia do ich spekulacji jest premiera 3. sezonu The Mandalorian, która nastąpi 1 marca 2023 roku.

Tajna inwazja - kiedy premiera?

3. sezon The Mandalorian zakończy emisję już 19 kwietnia 2023 roku, a z wcześniejszych przecieków wiemy, że Tajna inwazja ma pojawić się w maju. Realistycznie szacują, że premiera ma odbyć się 10 maja 2023 roku, a emisja zakończy się 14 czerwca 2023 roku.

Loki 2 i Ahsoka - kiedy premiera?

Opierając się na reklamie Disney+ zapowiadającej rzeczy w streamingu na 2023 rok, która miała więcej ujęć z 2. sezonu Lokiego niż Ahsoki, twierdzą, że Loki pojawi się pierwszy, a Gwiezdne Wojny potem. Do tego aktorka Natasha Liu Bordizzo (Sabine Wren) sugerowała, że premiera Ahsoki dopiero w połowie października 2023 roku. Jako że pomiędzy serialami są krótkie przerwy szacując więc, że 2. sezon Lokiego pojawi się 12 lipca 2023 roku. Ahsoka natomiast mogła być zadebiutować 30 sierpnia.

Na ten moment to plotka, oparta na spekulacjach. Oficjalne decyzje nie zostały jeszcze ogłoszone.