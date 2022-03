Loop Hero - twórcy zachęcają Rosjan do piracenia gry

fot. Devolver Digital

Deweloperzy z rosyjskiego studia Four Quarters opublikowali wpis na portalu społecznościowym VK, w którym zachęcają graczy z Rosji do pobierania ich gry zatytułowanej Loop Hero z torrentów. Podali nawet link do strony, na której udostępniona została ich produkcja. To reakcja na sankcje nałożone na Rosję po agresji na Ukrainę. Przypomnijmy, że wielu użytkowników nie jest w stanie dokonać zakupów w cyfrowych sklepach Steam oraz Nintendo eShop z uwagi na zablokowanie popularnych metod płatności.

Dzień później na profilu twórców w VK pojawił się kolejny komunikat. Przedstawiciele Four Quarters napisali w nim, że nie zależy im na darowiznach od fanów i pieniądze te lepiej spożytkować w inny sposób.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie, ale prawda jest taka, że ​​u nas wszystko jest w porządku. W tych trudnych czasach lepiej zaoferuje to wsparcie rodzinie i przyjaciołom.

