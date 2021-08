The Lord of the Rings: Rise to War - mobilna gra z konkretną datą premiery. Kiedy zagramy?

fot. NetEase

Firma NetEase Games ujawniła oficjalną datę premiery The Lord of the Rings: Rise to War, czyli mobilnej gry strategicznej, która zmierza na smartfony i tablety z systemami Android i iOS. Wszyscy zainteresowani będą mogli zagrać w ten tytuł już 23 września tego roku - poinformowano o tym na oficjalnym profilu firmy na Twitterze.

The Lord of the Rings: Rise to War zapowiada się na dość typowego przedstawiciela gatunku mobilnych strategii. Gracze będą budować i rozwijać własną osadę, organizować armie składające się z rycerzy, łuczników i magicznych stworzeń oraz bestii, a także rozszerzać swoje terytorium o nowe krainy. Oczywiście wszystko to w klimatach znanych z Władcy Pierścieni. W opisie możemy przeczytać, że zobaczymy tutaj Śródziemie odtworzone od "majestycznego Minas Tirith, aż po dzikie i przerażające Barad-dûr"

https://twitter.com/NetEaseGames_EN/status/1430465323078086657