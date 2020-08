Lucyfer - 5. sezon bije rekord Netflixa. Co w serii 5B?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Portal FlixPatrol opublikował dane, które związane są z zestawieniami TOP 10 najpopularniejszych produkcji w platformach w każdym kraju na świecie. Według ich danych Lucyfer pobił rekord i osiągnął najlepszy wynik weekendowy od kiedy ta funkcjonalność jest dostępna w Netflixie.

Dane bazują na tym, w ilu krajach serial ląduje na pierwszym miejscu w TOP 10 w pierwszy weekend. Jeśli jest on na pierwszym miejscu, dostaje 10 punktów, jeśli na 10 miejsce 1 (czyli określone punkty są przyznawane od 10 do 1), poza TOP to oczywiście zero punktów. Takim sposobem Lucyfer osiągnął 670 punktów (niewiele brakowało do 666!). Poprzednim rekordzistą była premiera 2. sezonu The Umbrella Academy, która osiągnęła 643 punkty.

Jest to więc najpopularniejszy serial od kiedy ta funkcja jest. Na tle filmów Lucyfer plasuje się na czwartej pozycji po The Old Guard, Power i The Kissing Booth 2.

Lucyfer nie osiągnął pierwszego miejsca w TOP 10 jedynie w kilku krajach:

Irlandia

Hongkong

Japonia

Korea Południowa

Wietnam

Tajlandia

Tajwan

Kolumbia

Showrunnerzy Lucyfera w wywiadzie dla TVline.com i Collider.com omówili kilka istotnych aspektów z końcowych odcinków, które odegrają kluczową rolę w sezonie 5B.

Przyznają, że byli podenerwowani wprowadzeniem Boga, bo zawsze ta postać była tajemnicza i interpretowanie jej zamiarów było istotnym aspektem serialu. Twierdzą jednak, że w 5B udało im się utrzymać balans pomiędzy nutką tajemnicy, a aktywniejszą rolą tej postaci w historii.

Ważnym aspektem sezonu 5B będzie problem Lucyfera z powiedzeniem: kocham cię. Dowiemy się, dlaczego nie może on bez problemu powiedzieć tych słów.

Kwestia Lindy i Amenadiela będzie nadal rozwijana. Chcieli pokazać wyzwania bycia rodzicem w związku mieszanej rasy, gdy dodatkowo jedna osoba jest człowiekiem, druga aniołem. Stąd też decyzja, by sprawić, żeby Charlie był jednak śmiertelny. Chcą stawiać przed bohaterami trudności i wyzwania, aby wzmocnić ich relacje.

Nadal będzie rozwijana postać Maze, która według twórców czuje się odrzucona i wściekła na wszystko. Dlatego podejmuje takie, a nie inne decyzje i to będzie odgrywać rolę w kolejnych odcinkach.

Sezon 5B nie zmienił się w stosunku do oryginalnych planów, gdy zamówiono 6. sezon. Po prostu zakończenie, które przygotowali pozwoliło im określone wątki rozwinąć w 6. sezonie, by je stosownie sfinalizować, gdyż tak to byłoby wrażenie, że skumulowali wszystko zbyt szybko. Teraz mogą poświęcić czas, by każda postać dostała to, na co zasłużyła.

Lucyfer - data premiery sezonu 5B nie jest znana.