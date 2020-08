Lucyfer - którym bohaterem serialu jesteś? Piekielny QUIZ dla fanów

fot. materiały prasowe

Lucyfer wrócił do piekła i rządzi tam niepodzielnie. Co wydarzy się w 5. sezonie? Tego jeszcze nie wiemy, ale w ramach przygotowań do seansu przyszykowaliśmy dla Was piekielny QUIZ, obok którego nie można przejść obojętnie.

Dzięki wielu wymyślnym pytaniom na różne tematy dostaniecie odpowiedź, do której postaci z Lucyfera jest Wam najbliżej? Macie coś z samego sympatycznego diabła? A może jesteście jak Maze i Chloe? Odpowiedzi na te pytania mogą nie być tak oczywiste, jak się wydaje.

Sprawdźcie, co Wam wyjdzie i dajcie znać w komentarzach

Lucyfer - QUIZ

