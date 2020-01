Lucyfer - 5. sezon będzie mieć muzyczny odcinek. Pierwsze informacje

Muzyczne odcinki pojawiały się często w różnych serialach. Tak też stanie się w 5. sezonu Lucyfera, a ściślej w 10. odcinku zatytułowanym Bloody Celestial Karaoke Jam. W nim też zobaczymy wiele piosenek w wykonaniu obsady.

Joe Henderson oraz Illdy Modrovich, czyli showrunnerzy serialu Lucyfer wyjawili w rozmowie z EW.com, że zawsze chcieli stworzyć muzyczny odcinek, ale czekali, jak wpadną na odpowiednią historię. Chodzi o to, że chcą sensownie i wiarygodnie usprawiedliwić fakt, że bohaterowie będą śpiewać i tańczyć, a nie że bez sensu po prostu śpiewają i tańczą.

- Planowanie tego odcinka przypominało trochę grę w Tetrisa, ale była to wielka frajda. Wyjdzie niesamowicie. Będę mogła odznaczyć to z listy rzeczy, którą chciałam zrobić przed śmiercią - wyjaśnia Modrovich.

Nie będzie to jedyny odcinek, w którym muzyka odegra kluczową rolę. Wcześniej zapowiadano, że 4. odcinek 5. sezonu przeniesie widzów do lat 40. XX wieku, gdzie bohaterowie wykonają dwie piosenki. Na podstawie zdjęcia możemy wywnioskować, że chodzi o występ w klubie, tak jak miało to miejsce choćby w 4. sezonie.

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Wiemy natomiast, że w 5. sezonie w końcu pojawi się Bóg (Dennis Haysbert), powróci Tricia Helfer, a Amenadiel wybierze się do piekła.

Lucyfer- premiera 5. sezonu odbędzie się w 2020 roku.