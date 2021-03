Lucyfer - gwiazda serialu zapowiada sezon 5B. "Nadchodzi chaos"

fot. Netflix

Lucyfer to cieszący się dużą popularnością serial Netflixa, którego głównym bohaterem jest Lucyfer Morningstar. Po tym, jak znudziło go władanie piekłem, diabeł przeniósł się do Los Angeles, gdzie pomaga w łapaniu przestępców. Fani stworzonego przez Toma Kapinosa serialu z niecierpliwością oczekują drugiej części 5. sezonu. David Bryan Woodside, który w produkcji wciela się w rolę najstarszego anioła, Amenadiela, w jednym z ostatnich wywiadów zdradził, czego widzowie mogą spodziewać się po nadchodzącej serii i jego postaci.

Jak się okazuje, sezon 5B rozpocznie się dokładnie w tym miejscu, w którym skończyła się pierwsza część 5. sezonu. Nadejście Boga będzie miało duży wpływ na fabułę.

Po przybyciu Boga nadchodzi sporo chaosu. Zaczynamy niemalże dwie sekundy od miejsca, w którym skończył się sezon 5A. Amenadiel czuje się upokorzony, że Bóg widzi, jak się zachowuje ze swoimi braćmi. Amenadiel jest najstarszy, powinien więc dawać przykład. A tego nie robi!

fot. materiały prasowe

David Bryan Woodside zdradził również, że w nowym sezonie Lucyfera miał okazję sprawdzić się po drugiej stronie kamery. Woodside wyreżyserował bowiem jeden odcinek serii.

Lucyfer - premiera sezonu 5B najpewniej jeszcze w 2021 roku.