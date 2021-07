Luke Cage vs. policja zabijająca czarnoskórego. Największy kozak Harlemu wraca

Marvel

Luke Cage wróci do uniwersum Domu Pomysłów w zapowiedzianej na październik, 3-częściowej serii o tytule City of Fire. Jej scenarzystą będzie Ho Che Anderson, autor komiksowej biografii Martina Luthera Kinga. Za warstwę graficzną każdej z odsłon cyklu mają odpowiadać inni rysownicy: Farid Karami, Ray-Anthony Height i Sean Damien Hill. Opowieść ma docelowo zredefiniować rolę bohatera w świecie Marvela.

Oficjalny opis fabuły pierwszego zeszytu prezentuje się następująco:

W nowej serii złowroga i działająca w ukryciu grupa o nazwie Regulators prześladuje zwykłych mieszkańców Nowego Jorku. Luke Cage wkroczy do akcji wtedy, gdy czarnoskóry członek jego społeczności zostanie zamordowany przez skorumpowanego funkcjonariusza policji. Cage szybko spotka na swojej drodze Daredevila, który chce zniszczyć Regulators za wszelką cenę; burmistrz Fisk zamierza jednak wykorzystać grupę do zwiększenia swojego wpływu na miasto. Na ulicach jest wyjątkowo niespokojnie - to od Cage'a zależy, czy Nowy Jork nie stanie w ogniu.

Poznaliśmy również pierwsze szczegóły październikowego wydarzenia The Last of the Marvels, które rozpocznie się w zeszycie Captain Marvel #32. Wbrew poprzednim doniesieniom w evencie nie zobaczymy wszystkich poprzednich wersji Kapitana Marvela/Kapitan Marvel, a tylko jedną z nich - Genis-Vella, syna Mar-Vella. Scenarzystka Kelly Thompson zapowiada więcej "szokujących rewelacji" i jednocześnie sugeruje, że wracający do uniwersum heros odegra istotną rolę w "kosmicznym konflikcie".

Oto okładki Luke Cage: City of Fire #1 i Captain Marvel #33: