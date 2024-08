Opinie krytyków na temat Pułapki. Hartnett błyszczy, Shyamalan jedzie na oparach

fot. Warner Bros. // Josh Hartnett w filmie "Pułapka"

Reklama

M. Night Shyamalan od jakiegoś czasu dzielił publiczność swoimi filmami. Jedni byli zachwyceni, a drudzy rozgoryczeni. Nie inaczej jest w przypadku Pułapki. W chwili pisania tego tekstu nowa produkcja Shyamalana ma 46% pozytywnych opinii od krytyków w serwisie Rotten Tomatoes przy średniej ocenie 5.6/10. Nieco lepiej jest jeśli chodzi o wrażenia publiczności - 62% pozytywnych opinii.

Pułapka - opinie krytyków

Niezależnie od tego, czy recenzja jest pozytywna, czy negatywna, to wspomina o Joshu Hartnettcie. Aktor jawi się jako najjaśniejszy punkt nowej produkcji. W kilku recenzjach zostaje okrzyknięty nawet jednym z najlepszych złoczyńców tego roku. Hartnett dwoi się i troi, zaliczając najlepszy występ w swojej aktorskiej karierze. Zdaniem wielu to jednak za mało. Pułapka to głupia i mało straszna rozrywka, która przypadnie do gustu wyłącznie osobom, które uwielbiają styl reżysera i są w stanie przymknąć oko na wiele głupotek fabularnych.

Pada kilka zarzutów o to, że to nie jest pełnoprawny film, a bardziej taśma castingowa dla córki reżysera, czyli Saleki Shyamalan. W dodatku nie jest to taśma komplementująca jej umiejętności aktorskie. Reżysera krytykuje się za próbę podjęcia się zbyt wielu wątków i tematów naraz, co nie wychodzi produkcji na dobre. Wiele z negatywnych recenzji wskazuje, że gdyby produkcja mniej siliła się na powagę, to byłaby łatwiejsza do zniesienia podczas seansu.

To bardzo przesadzona pod wieloma względami, pulpowa i typowa dla reżysera rozrywka, chociaż - jak zauważają nawet te osoby, którym się film podobał - pozbawiona głębi i zwrotów akcji typowych dla dzieł Shyamalana. Punkt wyjścia dla filmu jest ciekawy, ale brakowało spójnej wizji artystycznej i węższego podejścia do tematu, aby uczynić z tej produkcji prawdziwie wartościowe dzieło i jeden z najlepszych thrillerów nie tylko autora, ale i całego gatunku.

Pułapka - fabuła, obsada

Ojciec i nastoletnia córka wybierają się na koncert muzyki pop. Wkrótce zdają sobie sprawę, że znajdują się w centrum mrocznego i złowrogiego wydarzenia. Ze zwiastunu wynika, że mężczyzna (grany przez Hartnetta) jest seryjnym mordercą, którego policja usiłuje złapać.

W filmie zobaczymy także córkę reżysera, Salekę Shyamalan, która wciela się w piosenkarkę Lady Raven. Do obsady należą także Ariel Donoghue, Hayley Mills oraz Allison Pill.

Producentami Pułapki są Shyamalan, Ashwin Rajan i Marc Bienstock. Steven Schneider pełni funkcje producenta wykonawczego.

Pułapka - premiera została zaplanowana na 9 sierpnia 2024 roku. Film pojawi się również w polskich kinach.