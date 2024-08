Nowy thriller Shyamalana brzmi absurdalnie? To przekonajcie się, jak ta akcja wyglądała naprawdę

fot. Warner Bros. Discovery

Pułapka to nowy thriller M. Night Shyamalan, który zdecydowanie wyróżnia intrygująca fabuła. W zapowiedzi widzimy bowiem ojca i córkę, którzy udają się na koncert znanej piosenkarki. Na miejscu okazuje się jednak, że całe wydarzenie jest tylko przykrywką, by złapać seryjnego mordercę. Pod koniec zwiastuna okazuje się jednak, że jest nim nikt inny, jak kreowany na typowego "tatusia z przedmieść" główny bohater, który teraz będzie szukał drogi ucieczki ze stadionu.

"To całkowicie absurdalne, że naprawdę się wydarzyło"

Choć część osób mogłaby uznać tę fabułę za niewiarygodną, to okazuje się, że jest częściowo oparta na prawdziwej historii, a dokładnie operacji Flagship. Shyamalan w rozmowie z BBC News przyznał, że usłyszał o niej jako dziecko i uznał, "że to całkowicie absurdalne, że naprawdę wydarzyło”, przez co nie mógł w tamtym czasie przestać o tym myśleć.

Władze wykorzystały absurd przeciwko nim, ponieważ obniżyli ich czujność, co uznałem za genialne. Dlatego utkwiło mi to w głowie i gdy razem z Saleką (córka reżysera, która w Pułapce gra piosenkarkę pop) myśleliśmy o filmie na koncercie, zacząłem się zastanawiać, dlaczego ta osoba nie mogłaby wyjść i jak mógłbym ją zatrzymać w środku?

Co zainspirowało film Pułapka?

Akcja, o której wspomina Shyamalan, to operacja Flagship z grudnia 1985 roku, podczas której znana z brawurowych pomysłów grupa dochodzeniowo-uderzeniowa o kryptonimie FIST schwytała ponad sto przestępców, zapraszając ich do odebrania darmowych biletów na mecz futbolu amerykańskiego.

Nagrody miały być przyznawane w ramach inauguracji nowego kanału sportowego o nazwie Flagship International Sports Television, w skrócie FIST (to tylko jeden z wielu takich żartów). "Zwycięzcy" miele dostać zaproszenie na mecz Washington Redskins i Cincinnati Bengals, a potem wstęp na szalenie popularny finał Super Bowl. Taka wygrana była dla przeciętnego Amerykanina niezwykle atrakcyjna, ponieważ bilety zostały wyprzedane wiele miesięcy wcześniej.

Większość poszukiwanych uwierzyła w ten niebywały łut szczęścia i zjawiła się, by odebrać swoją nagrodę. Na miejscu czekały na nich cheerleaderki, przekąski i festiwalowy nastrój, jednak to wszystko była pułapką - na przykład przytulające przybyłych kobiety najzwyczajniej w świecie ich przeszukiwały, a kolory rozdawanych balonów oznaczały to, jak groźny jest przestępca. Było to jedno z najbardziej udanych masowych aresztowań zbiegów w historii Ameryki.

Cała sytuacja wydała się Shyamalanowi absurdalna i zabawna. W swojej historii postanowił jednak zamiast meczu użyć koncertu popularnej gwiazdy pop. Jak możecie się domyśleć, ta inspiracja z kolei wzięła się od trasy Taylor Swift o nazwie The Eras Tour. Reżyser przyznał zresztą, że koncert jest ważną częścią filmu i sam go zaplanował.