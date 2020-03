Mad Max - Yahya Abdul-Mateen II w obsadzie prequela? Nowe pogłoski

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Mad Max: Na drodze gniewu uznany został przez wielu za jeden z najbardziej widowiskowych filmów akcji i potwierdzają to nominacje do Oscara, których było aż 10. Nic zatem dziwnego, że od lat trwają rozmowy o powstaniu kontynuacji, a sam reżyser, George Miller co jakiś czas zapewnia, że kolejne odsłony franczyzy rzeczywiście powstaną. Teraz pojawiła się nowa plotka sugerująca, że Yahya Abdul-Mateen II dołączy do obsady filmu o Furiosie, który miałby być prequelem do Na drodze gniewu.

Jeff Sneider z Collider podaje, że aktor znany z filmu Aquaman oraz z serialu Watchmen odegra kluczową rolę w filmie. Aktor jest na fali wznoszącej i niedługo zobaczymy go także w jednej z ról w filmie The Matrix 4. Dziennikarz podaje, że film ma być prequelem, ale nie wiadomo do końca, w jakim okresie rozgrywać się będzie produkcja, zatem możliwe, że Charlize Theron nie powróci do swojej roli. Tymczasem sam Miller w przyszłym miesiącu rozpocznie bowiem tworzenie produkcji Three Thousand Years of Longing, w której pojawią się Idris Elba i Tilda Swinton. W zeszłym roku twórca wyjawił, że ma nawet gotowe dwie historie, które mogłyby stać się bazą scenariusza ewentualnej kontynuacji. Fani muszą zatem uzbroić się jeszcze w cierpliwość.