Madame Web - za kamerą stoi reżyserka Jessiki Jones. Serial miał wpływ na jedną rzecz

Reżyserka Madame Web, S.J. Clarkson już twierdziła w wywiadach, że jej film jest podobny pod kątem tonu do Jessiki Jones: realistyczne, mroczne i osadzone w Nowym Jorku. W nowym wywiadzie poszła krok dalej, twierdząc, że jej praca przy serialu przyczyniła się do tego, że w określony sposób pokazała moce jasnowidzenia tytułowej Madame Web.

Madame Web - moce bohaterki

Tak wyjaśniła, jak Jessica Jones wpłynęła na ukazanie mocy Madame Web.

- Jessica Jones była moją pierwszą stycznością z komiksami. Wszystko wyszło z postaci i tutaj jest tak samo z Cassie. Jessica była superbohaterką: miała supersiłę, mogła wysoko skakać. Madame Web tego nie ma, więc było to większe wyzwanie, ponieważ masz wąskie ograniczenia jak to zrobić. Potem pomyślałam, że te kinowe szanse są wielkie, ponieważ mogę je pokazać w sposób psychologiczny. Jessica miała dość zły stan stresu pourazowego, więc trochę bawiłam się z umysłem, ale oczywiście tutaj chciałam zrobić to inaczej, nie mogliśmy nakręcić tego tak samo.

Madame Web

Musiała więc obmyślić, jak to pokazać, by widz czuł, że wchodzimy w wizję i z niej wychodzimy. Chodziło o zasadnicze wykorzystanie dioptrii przed kamerą. Cały proces jednak zaczął się od tego, jak praca przy serialu Jessica Jones pozwoliła jej pokazać określone rzeczy.

- Ci wspaniali aktorzy pozwolili mi biegać wokół nich, gdy byli w centrum scen. To była frajda - zwłaszcza scena w knajpie.

Odnosi się do sceny, która przewijała się przez zwiastun i inne materiały promocyjne.

Madame Web - premiera 16 lutego w polskich kinach. Pokazy przedpremierowe zaczynają się 14 lutego.