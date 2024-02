Madame Web - reżyserka odpowiada na zarzuty fanów. Chodzi o maskę Spider-Woman

Sony/MovieWeb

SJ Clarkson, reżyserka Madame Web, wyjaśniła dlaczego Spider-Woman, grana przez Sydney Sweeney, nie ma białych soczewek w masce, tak jak w komiksach. Niektórym fanom nie spodobała się ta zmiana, podobnie jak wielu internautów wciąż nie może pogodzić się z brakiem logo "DD" na nowym kostiumie Daredevila.

Madame Web - reżyserka odpowiada na zarzuty fanów

Portal ComicBookMovie zwrócił uwagę reżyserki na fakt, że maska Spider-Woman stała się gorącym tematem w mediach społecznościowych. SJ Clarkson odpowiedziała:

Och, naprawdę? To ciekawe.

To zabawne, ponieważ jako komiksowy nerd - jeśli mogę cię tak nazwać - dobrze wiesz , że w komiksach jest wiele różnych iteracji jednej postaci. To samo tyczy się Madame Web. Są różne wersje i różne interpretacje artystów.

Te wersje zmieniają się i ewoluują. Myślę, że w naszym przypadku naprawdę poświęciliśmy temu wiele uwagi, by znaleźć design, który pasował najlepiej do naszego projektu i naszych aktorek.

Reżyserka Madame Web podsumowała:

Chodzi o uhonorowanie i złożenie hołdu komiksom, ponieważ to one stanowią miejsce, od którego wszyscy zawsze odbijamy, płynąc dalej. Nie bylibyśmy tutaj, gdyby nie komiksy, ich wspaniali scenarzyści i rysownicy. Wykorzystaliśmy to jako podstawę i spróbowaliśmy trochę przerobić na potrzeby kina.

Madame Web - premiera w polskich kinach już 16 lutego 2024 roku.

