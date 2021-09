Magneto torturowany psychicznie przez 2 potężnych telepatów. Proces trwa

Marvel

Dom Pomysłów zaprezentował w sieci plansze promujące zeszyt The Trial of Magneto #2, kolejną odsłonę wydarzenia Proces Magneto. Przypomnijmy, że Max Eisenhardt został oskarżony o zamordowanie Scarlet Witch w trakcie wydarzenia Hellfire Gala - zdarzenie to wywróciło rzeczywistość mutantów do góry nogami. W premierowej opowieści tytułowy bohater musiał zmierzyć się z innymi reprezentantami swojej rasy, a na Krakoę przybyli również Avengers, którzy chcą pomścić dawną członkinię ich drużyny.

W nadchodzącym komiksie dwoje potężnych telepatów, Charles Xavier i Hope Summers, poddadzą Magneto psychicznym torturom. Wiemy, że chcą oni dzięki temu odpowiedzieć na pytanie, czy Eisenhardt faktycznie zmienił swoją naturę, czy też wbrew poprzednim zapewnieniom jest mordercą.

Oto plansze promocyjne:

The Trial of Magneto #2 - plansze

Według doniesień w nowym zeszycie istotną rolę ma odegrać wątek ewentualnego wskrzeszenia Wandy Maximoff, do czego już wcześniej zachęcał sam Magneto.

Zeszyt The Trial of Magneto #2 zadebiutuje w USA już jutro, 15 września.