Mała Syrenka - będzie hit czy klapa? Finałowe prognozy box office

fot. Disney

Według finałowych prognoz box office Mała Syrenka zbierze w Ameryce Północnej podczas weekendu otwarcia kwotę 120-125 mln dolarów. Będzie to czwarte najlepsze otwarcie 2023 roku po Super Mario Bros. Film (146 mln dolarów), Strażnicy Galaktyki 3 (118 mln dolarów) oraz Ant-Man i Osa: Kwantomania (106 mln dolarów). Dla porównania nowa wersja Króla Lwa miała otwarcie na poziomie 191 mln dolarów, a Piękna i Bestia aż 174 mln dolarów. Do tych kwot daleko, ale i tak Mała syrenka ma otwarcie większe niż wiele innych remake'ów animacji Disneya.

Mała Syrenka - box office

Poza USA ma zebrać 80 mln dolarów. Sumując więc globalne otwarcie zamknie się w kwocie 200 mln dolarów. Nie jest to na razie wybitnie dobre z uwagi na budżet 250 mln dolarów plus koszty promocji. Kwota wzrosła z uwagi na wszelkie zabezpieczenia z uwagi na pandemię COVID-19. Film więc musi naprawdę zarabiać krocie w kolejnych tygodniach, by stać się hitem. A na to wpływ będzie mieć to, jak widzowie odbiorą ten film.

Szybcy i wściekli 10 w drugim weekendzie w Ameryce Północnej mają zebrać 27-30 mln dolarów. Amerykanie wyraźnie nie szaleją za tą częścią. Ze świata film ma natomiast już 271 mln dolarów.