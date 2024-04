Mandalorian & Grogu, Toy Story 5 i aktorska Moana - filmy mają daty premiery

fot. materiały prasowe

Reklama

Jak donosi Variety, Disney ogłosił daty premier dla trzech oczekiwanych filmów. Przede wszystkich ich decyzja jest potwierdzeniem plotki o tym, kiedy obejrzymy film The Mandalorian & Grogu ze świata Gwiezdnych Wojen. Premiera została ustalona na 22 maja 2026 roku. Na ten moment wygląda na to, że będzie to pierwszy film z uniwersum Star Wars od 2019 roku, gdy premierę miały Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie.

Teoretycznie myślano, że w 2025 roku pojawi się film z Rey, który rozgrywa się po Gwiezdnej Sadze, ale na tę chwilę nie ma potwierdzenia, kiedy ruszą prace na planie i czy widowisko byłoby gotowy na 2025 rok.

Disney - daty premiery

Studio ogłosiło jeszcze premiery kilku innych dużych filmów, w tym kilku oczekiwanych.

Moana

Toy Story 5

Tron: Ares

The Amateur - thriller szpiegowski z Ramim Malekiem i Rachel Brosnahan. Premiera 11 kwietnia 2025 roku. Została ona przesunięta z 8 listopada 2024 roku.

Nightbitch - komediowy horror z Amy Adams. Premiera 6 grudnia 2024 roku.