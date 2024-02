Piractwo mangi. Dwie osoby zostały aresztowane... znowu

fot. Sunrise

Wygląda na to, że mangi od lat boryka się z problemem piractwa, na co wciąż nie ma skutecznego rozwiązania. Od przedpremierowych wycieków po nielegalne skany, żaden tytuł nie jest odpowiednio zabezpieczony. Na początku 2024 roku aresztowano trzy osoby związane z wyciekami Shonen Jump. Według najnowszych raportów, dwie z nich ponownie doczekały się aresztu za kolejne nielegalne publikacje mang przed ich oficjalną premierą.

Piractwo mang - dwie osoby ponownie w więzieniu

Portal Nikkei informuje o dwóch obcokrajowcach, którzy przyczynili się do wycieku Weekly Shonen Magazine, wydawanego przez wydawnictwo Kodansha. Te same osoby nielegalnie udostępniały treści z Shonen Jump. Podejrzani przyznali się do robienia zdjęć mangi przed jej oficjalną premierą. Jednak ich zdaniem to ktoś inny opublikował te fotografie w internecie.

Według NHK News, trwa dochodzenie w sprawie ostatnich wycieków mangi. Władze są przekonane, że w ten proces zaangażowanych jest więcej osób. Z raportu wynika, że japońska manga została przetłumaczona na język angielski i arabski, a następnie nielegalnie udostępniona w sieci.