Naruto - Hollywood robi kinową adaptację kultowej mangi. Pierwsze szczegóły!

Za kinową adaptację klasycznej mangi Naruto odpowiada studio Lionsgate, które w ostatnich latach osiągało wielkie sukcesy z serią John Wick. Podpisano umowę z Destinem Danielem Crettonem, który na jej mocy wyreżyseruje film na podstawie swojego scenariusza. Znany go przede wszystkim z dobrze ocenianego Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni należącego do Filmowego Uniwersum Marvela.

Naruto - szczegóły adaptacji

Producenci podkreślają, że projekt oparty jest na mandze autorstwa Masashiego Kishimoto, więc pod uwagę nie będą brać serialu anime. Kultowa manga została sprzedana w liczbie ponad 250 mln kopii w ponad 60 krajach na cały świecie. Bohaterem jest nastoletni ninja Naruto Uzumaki, którego marzeniem jest zostanie obrońcą lokalnej społeczności i przywódcą.

- To był zaszczyt poznać pana Kishimoto w Tokio i usłyszeć więcej o jego rozbudowanej wizji dla tej historii. Jestem bardzo podekscytowani współpracą, by wspólnie przenieść Naruto na wielki ekran - powiedział Destin Daniel Cretton.

Oznacza to, że twórca mangi będzie aktywnie współpracować przy adaptacji. Kishimoto w oświadczeniu dodał, że po tym, jak zobaczył filmy Crettona, uważa go za idealny wybór do reżyserii Naruto. Dodał też takie słowa:

- Dopiero gdy poznałem Destina, odkryłem, że jest on otwartym reżyserem, który chce przyjął mój wkład i sam podkreślał, że wspólnie musimy współpracować podczas procesu produkcji. Mówiąc krótko: Naruto będzie filmem ze spektakularną akcją i głęboką dramaturgią.

Avi Arad, Ari Arad, Emmy Yu, Jeremy Latcham, Cretton oraz Jeyun Munford będą produkować. Sam Destin przedstawił już swoją wizję na to, jak przenieść Naruto na kinowy ekran, by podekscytować miliony fanów i zachęcić nowych widzów.

W planach Crettona ma też Shang-Chi 2, ale kompletnie nie wiadomo, kiedy ten projekt ma powstać, więc na razie będzie skupiać się na Naruto.