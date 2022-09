Mario + Rabbids: Sparks of Hope - fabularny zwiastun gry. W jakie kłopoty wpadną Mario i Kórliki?

fot. Ubisoft

Już w październiku czeka nas debiut Mario + Rabbids: Sparks of Hope, czyli kontynuacji ciepło przyjętego Kingdom Battle z 2017 roku. Ponownie będziemy mieli do czynienia z taktyczną grą z turową walką, w której Mario wraz z przyjaciółmi staną do walki ze złem. Tym razem bohaterowie zmierzą się z Cursą, złowieszczą istotą, która zamierza przejąć energię z tytułowych Iskier i pogrążyć całą galaktykę w chaosie. Nieco więcej na temat opowieści możecie dowiedzieć się z fabularnego zwiastuna, który opublikowany został na kanale Ubisoftu.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope - zwiastun fabularny

Mario + Rabbids: Sparks of Hope - premiera 20 października. Gra dostępna będzie wyłącznie na konsoli Nintendo Switch. Już teraz zapowiedziano, że będzie ona wspierana po premierze i doczeka się dodatków, a jeden z nich wprowadzi grywalną postać Raymana, jednego z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów produkcji Ubisoftu.