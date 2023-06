Mark Hamill o castingu Jokera do animacji Batman. Myślał, że nie dostanie roli

fot. Disney

Głosu postaci Jokera w serialu animowanym Batman użyczył Mark Hamill. Jego ikoniczny śmiech pokochało wielu fanów tego uniwersum. Jednakże, Hamill przyznał serwisowi MovieWeb, że kompletnie nie spodziewał się, że to on wcieli się w czołowego antagonistę.

Mark Hamill o castingu do roli Jokera

- Kiedy przyszedłem na casting, pomyślałem: „Naprawdę sądzisz, że dadzą rolę Jokera Luke’owi Skywalkerowi? Fani zwariowaliby!” Byłem przekonany, że nie będę w obsadzie, dlatego nie byłem zestresowany. Często przychodzi trema, gdy mocno zależy ci na roli. W tym przypadku myślałem, że jej nie dostanę, więc co za różnica? Po wszystkim wyjechałem z parkingu myśląc: „To był najlepszy Joker jakiego kiedykolwiek usłyszeli. Jaka szkoda, że nie mogą mnie obsadzić.”. Kiedy się okazało, że jednak mam zagrać Jokera, sytuacja się odwróciła. Pomyślałem: „O nie, nie mogę tego zrobić!”.

Aktor zaznaczył także, że nabrał odwagi, jako, iż Michael Keaton dostał rolę Batmana w filmie Tima Burtona. W tamtym czasie był to nieoczywisty wybór, ale ostatecznie Keaton zdobył uznanie fanów. Aktor ponownie założy czarną maskę w filmie Flash, który pojawi się w polskich kinach 16 czerwca 2023 roku.

Hamill zdradził, że z tą wiedzą był bardziej pewny siebie, ponieważ „ludzie byli oburzeni, że Keaton zagra Batmana. „On jest przecież Panem Mamuśką, to aktor komediowy.” Nawet go jeszcze nie widzieli w roli i nie wierzyli w to, jak świetny się okaże. Ten wybór wywołał spore kontrowersje”.

Serial animowany Batman – lata emisji, stacje telewizyjne

Pierwszy odcinek serialu animowanego Batman wypuszczono w 1992 roku. Kreskówka doczekała się trzech sezonów. Rok po światowej premierze, kilkakrotnie emitowano ją w wersji lektorskiej na kanale TVP2. Wszystkie 85 odcinków polscy widzowie mogli obejrzeć dopiero w 1997 roku na antenie Polsatu, a w późniejszych latach na kanałach ZipZap i Puls 2. Obecnie jest dostępny w HBO Max.