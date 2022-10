Marlon Wayans przeciwko poprawności politycznej. Nie ma zamiaru się podporządkować

fot. Peacock

Marlon Wayans znany amerykański aktor, reżyser i producent filmowy zabrał głos w sprawie Cancel Culture. Wayans odsuwa się od poprawności politycznej, jasno deklarując swoje stanowisko. Artysta nie zamierza zmieniać swojego stylu komediowego, aby przetrwać w dzisiejszych czasach lub udobruchać obecne pokolenie. W ostatnim wywiadzie dla Buzzfeed odniósł się do produkcji Agenci bardzo specjalni, która w tym momencie okazuje się problematyczna, gdyż w pewnym stopniu wykracza poza narzucone reguły.

Marlon Wayans - wypowiedź

Artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat obecnych czasów i komedii w stylu Agenci bardzo specjalni. Według niego tego typu filmy są jak najbardziej potrzebne. Podkreślił przy tym swoje niezadowolenie wobec specyfiki dzisiejszego świata.

Nie wiem, na jakiej planecie żyjemy, skoro myśli się, że ludzie nie potrzebują śmiechu i że trzeba ich cenzurować czy kasować. Jeśli żart ma sprawić, że zostanę odwołany, dziękuję za zrobienie mi tej przysługi. To smutne, że społeczeństwo jest w tym miejscu, gdzie nie możemy się już śmiać. Nie słucham tego cholernego pokolenia.

Aktor zapewnił w wywiadzie, że nie przestanie robić filmów, które rozśmieszają.

Nie będę słuchał tych ludzi. Tych wystraszonych kierowników. Robicie to, co chcecie robić? Świetnie. Ja nadal będę opowiadał swoje żarty tak, jak je opowiadam. A jeśli chcecie zarobić trochę pieniędzy, wskakujcie na pokład. A jeśli nie, to sam znajdę sposób, żeby to zrobić. Znam swoją publiczność. Moja publiczność przychodzi na moje występy w każdy weekend i wychodzi z nich, czując się świetnie i śmiejąc się. Jedna rzecz o Wayanach - zawsze opowiadaliśmy najgorszy żart w najlepszy sposób.

Ostatni film Wayansa Klątwa Bridge Hollow dostępny na Netflixie.