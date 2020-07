Marvel - Alex Ross narysował, herosi ożyli. Te okładki wyglądają obłędnie

Alex Ross/Marvel

We wrześniu i październiku Marvel wypuści na rynek komiksy z wariantami okładek, której wejdą w skład serii Timeless Heroes. Ich autorem jest nie kto inny jak Alex Ross, legendarny artysta, znany choćby z takich dzieł jak Przyjdź Królestwo, Sprawiedliwość, Marvels i wielu innych, które przyniosły mu status ikony w komiksowym świecie. Charakterystyczny, hiperrealistyczny styl rysownika jest tak ceniony, że niektórzy fani traktują go jako osobną gałąź sztuki.

W pracach Rossa superbohaterowie dosłownie i w przenośni "ożywają", niekiedy jawiąc się jak postacie wyjęte żywcem z otaczającego nas świata. W dodatku artysta nieustannie dba o portretowanie bohaterów faktycznie "większych niż życie".

Wiemy już, że w skład Timeless Heroes wejdą m.in. zeszyty Amazing Spider-Man #50, Daredevil #23, Excalibur #13, Fantastic Four #25, Fantastic Four: Antithesis #3, Hellions #5, Marauders #13, New Mutants #13, Shang-Chi #2, Spider-Woman #5, Thor #8, Wolverine #6, X-Force #13 i X-Men #13.

Zobaczcie, jak prezentują się warianty przygotowanych przez Rossa okładek:

Marvel - Timeless Heroes