Deadpool & Wolverine - wiemy, czy Taylor Swift pojawi się w filmie. Nowe plakaty to czysty trolling

Taylor Swift nie pojawi się w filmie Deadpool & Wolverine - taki obrót spraw potwierdzili dziennikarze prestiżowego Entertainment Weekly. Choć już od kilku miesięcy do sieci trafiały spekulacje na temat ewentualnego udziału najsłynniejszej obecnie piosenkarki świata w produkcji MCU, które przybrały na sile zwłaszcza po wspólnym wypadzie na mecz NFL z Ryanem Goslingiem, Blake Lively i Hugh Jackmanem, Swift w ekranowej historii nie sportretuje ani komiksowej Dazzler, ani żadnej innej postaci.

Ta potwierdzona już informacja przyszła tuż po opublikowaniu serii nowych plakatów filmu Deadpool & Wolverine. Co ciekawe, jeden z nich - ten IMAX-owy, wydaje się trollowaniem fanów Taylor Swift. Na grafice widzimy bowiem trzymających się za ręce tytułowych bohaterów, którzy mają na sobie tzw. bransoletki przyjaźni, niezwykle podobne do tych, które miłośnicy piosenkarki zakładali w trakcie jej trasy koncertowej The Eras Tour. Spójrzcie sami:

Deadpool & Wolverine - nowe plakaty filmu MCU

Deadpool & Wolverine - nowe plakaty filmu

Film Deadpool & Wolverine zadebiutuje w polskich kinach 26 lipca.