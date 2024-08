Marvel "dla głuptasków". Nowe książki pozwolą poznać ikoniczne postaci bez czytania komiksów

fot. materiały prasowe

MCU, czyli popularne Kinowe Uniwersum Marvela, rozrosło się do ogromnych rozmiarów. Pojawiło się już całe mnóstwo filmów oraz seriali. Nie każdy jest w stanie się w tym połapać, a to ledwie ułamek skomplikowania, które oferują komiksy. Z tego powodu Marvel Comics postanowiło wyjść z inicjatywą, która może pomóc przeciętnemu widzowi i czytelnikowi rozjaśnić historię niektórych postaci i wątków.

Nowe książki pozwolą poznać różne postaci bez czytania komiksów

Cosmic Marvel zapowiedziało na X, że Marvel Comics zabiera się za produkcję serii książek Marvel Comics for dummies, czyli: Komiksy Marvela dla głuptasków. Te książki mają opowiedzieć casualowym fanom przystępniejszą historię niektórych postaci, która podsumuje 85 lat ich istnienia. To książka przeznaczona dla osób, które chcą dowiedzieć się czegoś o postaciach z komiksów, ale niekoniecznie czytać je same.

Zapowiedziano już, że w przyszłości lektury pozwolą na zapoznania się z historią m.in. Fantastycznej czwórki, Avengers, Spider-Mana, ale też Kinowego Uniwersum Marvela jako takiego. Bylibyście zainteresowani przeczytaniem takiej książki?