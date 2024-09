Spider-Man 4 wydarzeniem na miarę filmów o Avengers? Są wielkie plany

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Ledwie dwa dni temu dowiedzieliśmy się, że Destin Daniel Cretton, twórca produkcji Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, najprawdopodobniej będzie reżyserem Spider-Mana 4. Ta wiadomość zapoczątkowała całą lawinę spekulacji na temat kolejnej odsłony MCU z Pajączkiem. Jak raportuje teraz scooper MyTimeToShineHello, pod względem skali rzeczony film ma być "wydarzeniem na miarę historii o Avengers".

Jest to o tyle prawdopodobne, że Spider-Man 4 może zadebiutować w kinach po Avengers: Doomsday i przed Secret Wars, służąc za pomost pomiędzy obiema opowieściami. W dodatku powyższe rewelacje łączą się z wcześniejszymi raportami, według których w produkcji zobaczymy mieszankę elementów odwołujących się do istnienia multiwersum i bardziej "ulicznego" podejścia do eksponowania postaci.

Niektóre z amerykańskich portali popkulturowych biorą tę plotkę za kolejny sygnał, iż w Spider-Manie 4 Pajączek Toma Hollanda raz jeszcze może spotkać inne inkarnacje postaci portretowane przez Andrew Garfielda i Tobeya Maguire'a.

