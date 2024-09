Marvel oszaleje na punkcie Scarlet Witch!? Plany na postać Elizabeth Olsen w MCU są ogromne!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel chce sprawić, że widzowie pokochają postać Scarlet Witch na nowo - przynajmniej tak wynika z ostatnich doniesień wielu różnych scooperów, którzy dzień w dzień raportują na temat planów, jakie MCU ma względem Wandy Maximoff. Najnowsze rewelacje w tej sprawie przebijają jednak wszystkie dotychczasowe. Wygląda bowiem na to, że Elizabeth Olsen nie tylko powróci do Kinowego Uniwersum Marvela, ale i stanie się jego sercem.

O takim obrocie spraw donosi MyTimeToShineHello. Owszem, do jego informacji należy podchodzić z dystansem, ale to także on już 10 dni temu jako pierwszy wyjawił, że Matthias Schoenaerts sportretuje głównego złoczyńcę w Supergirl: Woman of Tomorrow. Co scooper ma do powiedzenia na temat przyszłości postaci Scarlet Witch w Marvel Studios? No cóż, spójrzcie sami:

Marvel ma wielkie plany w stosunku do Wandy/Scarlet Witch, które obejmują solowy film, dwa kolejne seriale będące spin-offami WandaVision i danie jej głównej roli w obu filmach o Avengers i Sadze Mutantów.

Co więcej, wspomniane wyżej seriale nie obejmują produkcji Vision. Z kolei Saga Mutantów to po prostu nazwa kolejnej fazy MCU, która według wielu scooperów ma nastąpić po Sadze Multiwersum.

Ciekawostka: MyTimeToShineHello swój wpis opatrzył zdjęciem... Sydney Sweeney, zupełnie nie tłumacząc, w jaki sposób aktorka miałaby łączyć się z przyszłością Scarlet Witch w MCU.

Inni scooperzy donoszą, że obecnie emitowany serial To zawsze Agatha zacznie ustawiać podwaliny pod wątek Wandy. Nie jest wykluczone, że Elizabeth Olsen pojawi się w nim w ramach gościnnego występu.

