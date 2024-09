Marvel - Scarlet Witch wraca na dobre? Elizabeth Olsen ma odegrać "ważną rolę" w tym filmie MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

A kto umarł, ten żyje - wiele wskazuje na to, że parafraza słynnego cytatu w Kinowym Uniwersum Marvela jest jedną z najważniejszych zasad. Najprawdopodobniej dotyczy ona samej Scarlet Witch, która, jak ujawnił to oficjalny przewodnik po MCU, poniosła śmierć w finale filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu. Od kilku miesięcy w sieci pojawiają się jednak coraz mocniej przybierające na sile pogłoski, że postać Elizabeth Olsen powróci.

Spekuluje się, że w ramach krótkiego występu zobaczymy ją już w którymś z nadchodzących odcinków serialu To zawsze Agatha. To jednak tylko początek; jak donosi scooper MyTimeToShineHello (tak, do tej rewelacji podejdźcie z dystansem), Wanda Maximoff będzie jedną z centralnych postaci filmu Avengers: Doomsday.

Ta plotka - nawet jeśli nie znajdzie potwierdzenia w rzeczywistości - jest o tyle intrygująca, że po raz kolejny może wiązać się z komiksem Avengers: Krucjata dziecięca. W tej historii Doktor Doom przejął moce Scarlet Witch, a do jego pokonania potrzeba było połączonych sił drużyn Avengers, X-Men, Young Avengers i X-Factor. Jakby tego było mało, Wanda - po utracie wspomnień - była nawet z Doomem... zaręczona.

