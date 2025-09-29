Marvel zapowiada wielką bitwę. To ostatni rozdział kosmicznej epopei

Fot. Marvel Comics

Reklama

Pojawiła się zapowiedź 4. numeru Imperial. Zostanie w nim pokazana wojna, w której stronami konfliktu będą międzygalaktyczne imperia Marvela. Wszystko za sprawą spisku, za który odpowiadają oczywiście Black Bolt i jego brat Maximus. Po wydarzeniach z Death of the Inhumans wraz z resztą rodziny królewskiej są gotowi odzyskać to, co uważają, że zostało im niesłusznie odebrane. W sprawę będą zamieszani między innymi Nova, Shuri, Star-Lord, Czarna Pantera i cała armia Skrullów.

Imperial #4 będzie ostatnim rozdziałem kosmicznej epopei Marvela. To wydarzenie ma zaprowadzić całkiem nowy międzygalaktyczny porządek w uniwersum, a pokłosie tej wielkiej bitwy po raz pierwszy zobaczymy w zeszycie Nova: Centurion #1. Co ciekawe, opis komiksu sugeruje, że główny bohater tym razem będzie desperacko szukał pracy, a nawet kilku jednocześnie. Dlaczego? Ponieważ będzie desperacko próbował utrzymać Xandariański Światomózgu przy życiu, a na to są potrzebne ogromne pieniądze.

Zapowiedzi komiksów Imperial #4 i Nova: Centurion #1 znajdziecie w poniższej galerii: