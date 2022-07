Marvel ujawnia alternatywne wersje stroju nowego Kapitana Ameryki

Marvel

Serial Falcon i Zimowy żołnierz wprowadził do Kinowego Uniwersum Marvela nowego Kapitana Amerykę. Został nim Sam Wilson (Anthony Mackie), znany niegdyś jako Falcon. W finałowym odcinku dostał swój kostium zrobiony przy pomocy Wakandy i bardzo przypomina to, co znają fani z komiksów.

Zmian doczekał się nawet Red Wing, którego też możemy zobaczyć na szkicach koncepcyjnych. Jeśli chodzi o stój Capa, mamy różne wersje skrzydeł, które mógł mieć bohater w serialu. Grafiki pochodzą z książki The Falcon and the Winter Soldier: The Art of the Series. Trzeba przyznać, że ostatecznie wybrane przez twórców skrzydła nowego Capa wyglądają najlepiej. Na jednym z pomysłów widzimy między innymi zmontowanie ze skrzydeł spadochron lub mogły składać się w więzienie do chwytania przestępców. W bardzo odmiennym kostiumie skrzydła Capa mogły nawet trzymać i rzucać tarczą. Zobaczcie:

Falcon i Zimowy żołnierz - grafika koncepcyjna