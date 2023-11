Avengers – oryginalna drużyna powróci? Marvel planuje przywrócić Roberta Downeya Jr. do roli Iron Mana

fot. Disney/Marvel

Variety przedstawiło szczegółowy raport dotyczący zakulisowych problemów Marvel Studios. Jednym z pomysłów prezesa Marvel Studios, Kevina Feige’a, jest przywrócenie oryginalnej drużyny superbohaterów do przyszłego filmu o Avengersach. Do swoich ról mieliby powrócić Robert Downey Jr. i Scarlett Johansson.

Avengers - Marvel chce powrotu oryginalnej drużyny w nowym filmie

Chociaż Iron Man i Czarna Wdowa zginęli w Avengers: Koniec gry, to podobne powroty miały wielokrotnie miejsce w komiksach. Marvel w tym przypadku może odwołać się do komiksowego rodowodu, wykorzystując jeden z alternatywnych światów, aby Tony Stark i Natasha Romanoff znów byli obecni w MCU.

Z raportu jasno wynika, że studio jeszcze nie zaangażowało się w ten pomysł, ale toczą się rozmowy w sprawie ponownego zjednoczenia oryginalnej obsady Avengers. Marvel musi się jednak liczyć z ogromnymi kosztami, jeżeli ponownie chciałby sięgnąć po Roberta Downeya Jr., Scarlett Johansson i Chrisa Evansa. Warto przypomnieć, że odtwórca roli Tony’ego Starka za swój występ w Iron Manie 3 otrzymał 25 milionów dolarów.

Problemem może być także nakłonienie Scarlett Johansson do powrotu do swojej roli. Jej ostatni występ w Czarnej Wdowie z 2021 roku skończył się złożeniem przez aktorkę pozwu przeciwko Disneyowi z powodu braku tantiemów wynikających z symultanicznej premiery filmu w kinach i na platformie Disney+. Naruszyło to warunki jej umowy, zgodnie z którą Czarna Wdowa miała zadebiutować wyłącznie na dużym ekranie. Johansson doszła z wytwórnią do porozumienia i Disney miał jej wypłacić 40 mln dolarów. Aktorka zaangażowała się również w nową produkcję studia, Tower of Terror, na podstawie atrakcji z Disneylandu. Nie wiadomo jednak, czy jej wcześniejszy spór nie zamknął na zawsze drzwi do powrotu do roli Czarnej Wdowy.