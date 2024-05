Nowa debata w Marvelu: czy Magneto pokonałby Thanosa z MCU?

Marvel/Animated Times

Reklama

Od kilku dni wśród fanów Marvela trwa debata, pod którą podwaliny w podcaście "Phase Zero" położył Matthew Waterson - to właśnie on w serialu animowanym X-Men '97 podkłada głos postaci Magneto. Aktor wsadził kij w mrowisko, stwierdzając, że jeden z najpotężniejszych mutantów "stosunkowo szybko" poradziłby sobie z Szalonym Tytanem. Niepozorna wypowiedź odbiła się w sieci głośnym echem, doprowadzając do szeregu analiz i wnikliwego przeglądu mitologii obu postaci.

Gdyby więc w realiach Kinowego Uniwersum Marvela doszło do walki Magneto z Thanosem, zwycięzcą okazałby się ten pierwszy - i to nawet w przypadku posiadania przez jego rywala Rękawicy Nieskończoności. Jak ocenia Waterson:

W Marvelu ostatnimi czasy widać pewne zależności. Mają one dostarczyć frajdy. I tak Magneto byłby interesującym dodatkiem do historii Thanosa, ponieważ rękawica tego ostatniego jest metalowa. Sądzę, że Magneto mógłby zniwelować zagrożenie z jego strony stosunkowo szybko. Przyznaję się: nie wiem, z czego wykonana jest rękawica, ale sądzę, że to metal. Niektóre rzeczy w Marvelu umożliwiają twórcom naprawdę dobrą zabawę. Coś na zasadzie: "W jakim stopniu moce danej postaci pozwalają jej manipulować czymkolwiek, co znajdzie się przed nią?".

Dyskutujący internauci zauważają jednak, że Marvel Studios nigdy oficjalnie nie zabrało głosu na temat tego, z czego naprawdę wykonana jest Rękawica Nieskończoności w MCU. Nie jest też wykluczone, że artefakt z racji swoich właściwości okazałby się odporny na moce Magneto, co z miejsca rozstrzygałoby kwestię zwycięzcy hipotetycznego pojedynku.

Marvel - najpotężniejsze postacie MCU. Nowy, zaktualizowany ranking

45. Ronan Oskarżyciel - Jeden z najlepszych taktyków w całym uniwersum, jako członek rasy Kree obdarzony nadludzką siłą, wytrzymałością i szybkością. Doświadczony wojownik, geniusz na poziomie intelektualnym. O jego pozycji na liście przesądza zdolność posługiwania się Kamieniem Mocy.