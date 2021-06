Marvel - 2 potężnych złoczyńców MCU jako jedna istota. Cóż za wróg Strażników Galaktyki!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Właśnie wydany przez Marvela zeszyt Guardians of the Galaxy #15 wprowadził czytelników w wydarzenie Ostatnia Anihilacja, w ramach którego Strażnicy Galaktyki będą musieli wziąć się za łby z wrogiem, jakiego uniwersum Domu Pomysłów jeszcze nie widziało. Chodzi tu bowiem o istotę powstałą z połączenia 2 wszechpotężnych złoczyńców MCU: Ego, Żyjącej Planety i Dormammu.

Podczas gdy Star-Lord i Nova udali się na Ziemię, by uczestniczyć w Hellfire Gala, Gamora, Drax, Rocket, Groot, Quasar, Mantis i Herkules od kilkunastu dni obserwowali przedziwne rzeczy, które działy się z Ego: planeta została bowiem pokryta ciemną skorupą, która ostatecznie pękła w jednym miejscu, emitując czerwone światło.

Jak się okazuje, Dormammu "wchłonął" ciało Ego i przejął nad nim całkowitą kontrolę. Władca Mrocznego Wymiaru zmierzy się teraz ze Strażnikami Galaktyki; wiemy także, że to właśnie jego obawiał się Doktor Doom, który z racji nadchodzącego zagrożenia postanowił połączyć siły z tytułową drużyną herosów.

Zobaczcie plansze przedstawiające powyższe wydarzenia, jak i zapowiedzi kolejnych odsłon Last Annihilation:

Guardians of the Galaxy #15 - plansze

Odpowiedzialny za event scenarzysta Al Ewing tak komentuje nadchodzącą historię:

Chcieliśmy zderzyć bohaterów z zupełnie nieoczekiwanym, wielkim złoczyńcą - nie sądzę, by ktokolwiek przypuszczał, że chodzi o Dormammu, więc ta misja zakończyła się sukcesem. Po przejęciu kontroli nad Ego, Żyjącą Planetą on jest znacznie potężniejszy, niż to pamiętacie. Ma także nowy, magiczny plan podbicia całej rzeczywistości - i to taki, który wciąż będzie was zaskakiwać.

Zeszyt Guardians of the Galaxy #16, pierwsza zasadnicza odsłona Ostatniej Anihilacji, zadebiutuje w USA 21 lipca.