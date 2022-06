Marvel - Miles Morales stał się Thorem. W sieci wrze; padają oskarżenia o rasizm

Marvel

Marvel rozsierdził część swoich czytelników zeszłotygodniowym komiksem, w którym Miles Morales podniósł Mjolnir, stając się nową wersją Thora - warto w tym miejscu dodać, że historia ta została wydana pod szyldem What If...? (protagonista wcześniej został w nim pokazany jako Kapitan Ameryka, Wolverine i Hulk). Scenarzysta Yehudi Mercado i rysownik Luigi Zagaria znaleźli się pod ostrzałem internautów, którzy zarzucają twórcom szkodliwe utrwalanie rasistowskich stereotypów bądź po prostu bycie rasistami.

Akcja rzeczonej opowieści rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości, będącej de facto połączeniem Asgardu i Brooklynu - sam Miles nazywany jest tu "Thorem". Niemalże wszystkie tutejsze budynki pokrywa graffiti, kozły ciągną samochody, linie energetyczne obwieszone są butami (przedstawiciele czarnoskórej społeczności niekiedy upamiętniają w ten sposób zmarłego; w komiksie jest to wyłącznie element dekoracji), Lodowi Giganci noszą złote łańcuchy, a słynne kruki Odyna w tym świecie... rapują (np. "Did my brother blunder fore the God of Thunder?").

Miles Morales/Thor chodzi z kolei w sneakersach, natomiast dzierżony przez niego Mjolnir jest również pokryty graffiti. Największe kontrowersje wydaje się budzić sam sposób mówienia protagonisty, który nazywa Asgard "najlepszą dzielnią ze wszystkich pięciu światów" albo - wzywając młot - wznosi okrzyk: "Hammer time!". Spójrzcie sami:

What If...? Miles Morales #4 - plansze

Od kilku dni internauci piętnują sposób, w jaki Mercado zdecydował się przedstawić komiksowy Asgard, rzekomo opierając go całej sieci stereotypów na temat czarnoskórej społeczności - pojawiają się nawet komentarze, że w tym przypadku mamy do czynienia z "najbardziej rasistowskim komiksem roku".

What If...? Miles Morales #4 - przykładowe wpisy internautów

Scenarzysta w odpowiedzi na przybierającą na sile krytykę zabrał głos na Twitterze, lecz koniec końców zdecydował się usunąć swoje wpisy. Sam Marvel odmawia komentarza w całej sprawie.