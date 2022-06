Marvel - Eternals mają plan na rzeź X-Menów. Wuj Thanosa i przepotężna rasa Hex!

Marvel

Marvel systematycznie podgrzewa atmosferę wokół nadchodzącego wielkimi krokami wydarzenia Dzień Sądu (ang. Judgment Day), które swoją skalą oddziaływania obejmie całe uniwersum Domu Pomysłów. Przypomnijmy, że w tej historii Eternals, X-Meni i Avengers staną ze sobą do boju; teraz poznaliśmy plan Przedwiecznych na całkowite zniszczenie rasy mutantów.

Według nowych informacji Eternals wypuszczą do boju najgroźniejszych przedstawicieli swojego gatunku, poczynając od stryjecznego wuja Thanosa, Uranosa, korzystającego z przydomku The Undying. Postać tę całkiem niedawno mogliśmy zobaczyć w serii Eternals, w której dał się on poznać jako niezwykle inteligentny i zarazem działający w przerażający sposób członek Przedwiecznych.

Na tym jednak nie koniec. W inwazji na planetę mutantów, Arakko, Eternals pomoże także niezwykle potężna rasa Hex (szkice koncepcyjne przedstawiające jej członków odnajdziecie niżej w galerii). Tak opisuje ją rysownik Valerio Schiti:

Mogę powiedzieć, że to jedno z największych źródeł mocy Przedwiecznych, niezawodni sojusznicy, którzy po tysiącach lat uśpienia mogą zostać wezwani w najczarniejszej godzinie. Heh są niewyobrażalnie potężnymi i żyjącymi od milionów lat bytami, posiadającymi różne kształty i zdolności. Przerażają i budują, by później niszczyć, ale jednocześnie posiadają osobowość i uczucia, których nie jesteśmy w stanie pojąć.

A.X.E.: Judgment Day - teaser

13 lipca w USA ukaże się wprowadzający do wydarzenia zeszyt A.X.E.: Eve of Judgment #1. Tydzień później zadebiutuje z kolei pierwsza odsłona zasadniczej serii eventu, Judgment Day #1.