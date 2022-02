Marvel kontrowersji się nie boi i raz jeszcze pokazuje nowe logo Punishera

Marvel

Marvel zamieścił w sieci kolejną zapowiedź nadchodzącej serii Punisher ze scenariuszem Jasona Aarona. O tym cyklu w ostatnich tygodniach jest naprawdę głośno z racji konsekwentnej ekspozycji nowego logo Franka Castle'a - przypomnijmy, że słynną czaszkę zastąpi symbol przywodzący na myśl diabła czy japońskie demony oni. Choć głosy sprzeciwu internautów wydają się przybierać na sile, Dom Pomysłów nie zwraca na nie uwagi, przygotowując przyszłych czytelników na wzbudzającą kontrowersje zmianę.

Na najnowszej grafice antybohater pojawia się wraz z grupą ninja z Ręki. Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że popierany przez jedną z kapłanek Castle przejmie dowództwo nad organizacją; w zaktualizowanym opisie fabuły cyklu zostaje postawione pytanie, czy taki obrót spraw "oznacza koniec dla Punishera czy raczej zupełnie nowy, krwawy początek?". Tak prezentuje się zapowiedź premierowej odsłony cyklu:

Punisher #1 - materiały promocyjne

Komentatorzy w sieci zwracają również uwagę na to, że na dotychczasowych materiałach promocyjnych Castle nie korzysta z innych broni niż katany bądź noże - jak do tej pory nie miał on w dłoni pistoletów z wyjątkiem tych grafik, które mają dokumentować sekwencje zdarzeń z odległej przeszłości.

Zeszyt Punisher #1 ukaże się w Stanach Zjednoczonych 9 marca.