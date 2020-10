Wolverine - chojrak, jakich mało. Gdy inni się boją, Logan rzuca wyzwanie Mocy Phoenixa

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Informowaliśmy Was już, że w bieżącej serii Avengers scenarzysta Jason Aaron ustawia podwaliny pod wydarzenie Enter the Phoenix, w którym członkowie Mścicieli rozstrzygną między sobą, kto z nich będzie kolejnym posiadaczem Mocy Phoenixa. Przypomnijmy, że w chwili obecnej siła ta połączyła się z Moon Knightem, uwalniając tego ostatniego spod władzy księżycowego bóstwa Khonshu. Wygląda jednak na to, że jeden z herosów nie jest zainteresowany przejęciem potęgi, a jej unicestwieniem - bohaterem tym jest nie kto inny jak Wolverine.

Związki Logana i Mocy Phoenixa mają długą historię. Rosomak widział więc, w jaki sposób niszczy ona mentalnie Jean Grey, stopniowo zamieniając się w zagrożenie dla całego uniwersum. Nawet teraz Moon Knight, jak sam przyznaje, "traci rozum", gdy kosmiczna siła popycha jego umysł w kierunku myśli o ludobójstwie.

Z zeszytu Avengers #37 dowiadujemy się z kolei, że Jean i Wolverine przebywają aktualnie na Księżycu. Heroina wyczuwa obecność Mocy Phoenixa; jako jej poprzednia gospodyni nabiera pewności, że potęga nie zamierza połączyć się z nią raz jeszcze. Grey obawia się jednak nadchodzących wydarzeń i zastanawia nad tym, kto teraz przejmie siłę. Ku jej zaskoczeniu, Logan oskarża jednak kosmiczny byt o wyniszczanie kolejnych jego posiadaczy. W finale historii stwierdza, że musi zniszczyć moc raz na zawsze.

Avengers #37 - plansze

W następnych odsłonach serii powinniśmy więc spodziewać się starcia Rosomaka i Mocy Phoenixa. Na razie nie jest jasne, w jaki sposób heros zamierza unicestwić tę jedną z najpotężniejszych w świecie Marvela sił.