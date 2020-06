Marvel - [SPOILER] ma ocalić uniwersum. Najpierw będzie musiał pokonać Avengers

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Informowaliśmy Was już, że uniwersum Marvela zatrzęsło się w posadach, a rolę jego wybawcy ma przejąć Moon Knight. O takim obrocie spraw dowiadujemy się z komiksu Avengers #33, w którym Marc Spector odwiedza K'un-Lun, Nowy Jork, Wakandę i sam Księżyc, by przejmować posiadane przez Mścicieli artefakty. Na tej liście znalazły się m.in. żelazna pięść Iron Fista, Oko Agamotto Doktora Strange'a czy nawet Mjolnir, którym heros pokonał Thora (na razie nie udało mu się tylko przejąć mocy Czarnej Pantery). Wiemy też, że Moon Knight jest prowadzony przez starożytne księżycowe bóstwo, Khonshu.

Trzeba w tym miejscu dodać, że to właśnie za jego sprawą Spector stał się jedną z najpotężniejszych istot we wszechświecie, zdolną do podniesienia młota boga burzy i piorunów czy władną nosić słynny artefakt Najwyższego Maga. W dodatku ma on do dyspozycji całą armię śmiercionośnych mumii, czekającą na jego rozkazy.

Jak się teraz okazuje, plan Khonshu zakłada przejęcie mocy członków grupy znanej jako Avengers Milion Lat Przed Naszą Erą. Przypomnijmy, że w jej skład wchodzili Odyn, Agamotto i pierwsze ziemskie wersje Czarnej Pantery, Iron Fista, Ghost Ridera, Feniksa i Starbranda. Sam Moon Knight określa to działanie "ostatnią nadzieją planety w walce z diabłem", przy czym ów "diabeł" to po prostu Mefisto, stojący za wszystkimi zagrożeniami, z którymi Avengers mierzyli się w tej serii jak do tej pory.

Nie jest jednak jasne, jak dokładnie odczytywać posunięcia Spectora. Być może sterujący nim Khonshu wierzy, że Mefisto jest największym ziemskim zagrożeniem w historii, które mogą pokonać tylko połączone i skupione w jednej osobie moce Avengers Milion Lat Przed Naszą Erą.

Sęk w tym, że współcześni Avengers wcale nie chcą wspierać Moon Knighta, którego na obecnym etapie opowieści sami traktują jako zagrożenie. Nie jest wykluczone, że będą oni prowadzić jednoczesną batalię i z nim, i z Mefisto. Nadzieją dla Mścicieli może być fakt, że Spectorowi nie udało jeszcze pozyskać mocy Czarnej Pantery, pozostającego bez gospodarza Feniksa i przede wszystkim Starbranda, kosmicznej energii, która obecnie trafiła do ciała noworodka.