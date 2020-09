Marvel sugeruje istnienie tajemniczej Pierwszej Rasy uniwersum. Są starsi niż Celestianie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel zakończył już wydawanie komiksów wchodzących w skład zasadniczej osi fabularnej wydarzenia Empyre - obecnie pojawiają się zeszyty pokazujące konsekwencje eventu, w trakcie którego Avengers i ich sojusznicy zmierzyli się z inwazją roślinopodobnej rasy Cotati. Jedną z takich historii jest Empyre Fallout: Fantastic Four #1, w której wyraźnie zasugerowano, że w uniwersum Domu Pomysłów istnieje tajemnicza Pierwsza Rasa, a jej członkowie są starsi od samych Celestian.

Tony Stark badając arsenał broni przywódcy Cotati o imieniu Quoi stwierdził, że są one zbyt zaawansowane technologicznie i potężne, by orzec, iż stworzył je ktokolwiek z ras Kree bądź Skrulli. Poszukując odpowiedzi w tej materii, Reed Richards skontaktował się z należącą do Starszych Wszechświata Profiteer - ta ostatnia wyjawiła jedynie, że bronie są na pewno starsze od niej samej i innych członków jej rasy.

Nieco później arsenał swoimi oczami prześwietlił potężny kosmiczny byt, Unseen, który stwierdził ostatecznie:

Profiteer nie kłamie! To starożytna technologia. Powstała wcześniej niż Starsi Wszechświata. Wcześniej niż Asgardczycy czy Celestianie. Pochodzi ona od... Mój Boże. Od Pierwszej Rasy. Od czegoś, czego moje oko nie widziało od momentu...

W tym momencie wyznanie Unseena zostało przerwane przez przybycie innego ze Starszych, właśnie zmartwychwstałego Uatu (narratora z powstającej antologii animowanej What If... ?). Taki obrót spraw sugeruje, że Uatu i Pierwsza Rasa są ze sobą w tajemniczy sposób połączeni.

Wątek sporu Starszych Wszechświata ma zaważyć na kolejnych odsłonach serii; nie jest więc wykluczone, że ujawnią one, kim naprawdę jest Pierwsza Rasa.