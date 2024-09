Marvel w Thunderbolts* całkowicie zmieni wieżę Avengers? Zobaczcie, co może z nią zrobić Sentry

Marvel

Reklama

Opublikowany przez Marvel Studios w poniedziałek pierwszy zwiastun filmu Thunderbolts* potwierdza, że nową właścicielką sprzedanej w przeszłości przez Tony'ego Starka wieży Avengers jest Valentina Allegra de Fountaine. Składa się jednak tak, że twórcy produkcji mogą celowo wznawiać wątek słynnego budynku MCU, aby położyć podwaliny pod wprowadzenie Sentry'ego, w którego powinien przemienić się ekranowy Bob (Lewis Pullman).

W scenie, w której Jelena Biełowa wchodzi do wieży, by zastać tam najpierw innych członków tytułowej grupy, a później właśnie Boba, pojawiają się także materiały będące de facto planami przedstawiającymi różne wersje Sentry'ego - z odmiennymi symbolami i fryzurami. Wiele wskazuje na to, że de Fountaine działa na własną rękę (a na pewno bez porozumienia z CIA) i próbuje powołać do istnienia superżołnierza, który będzie pozostawał na jej usługach.

Istotne jest to, że na wspomnianych wcześniej planach pojawia się logo OXE. Z serii komiksów rozgrywających się w świecie Ultimate wiemy, że OXE to nazwa niezwykle tajemniczej organizacji, na której czele stoi Val. Wiadomo o niej niewiele; jedna z historii przedstawiała ją jako "największy holding na świecie". Możemy więc przypuszczać, że de Fountaine nabyła wieżę Avengers, aby w jej obrębie stworzyć najlepszą wersję upragnionego superżołnierza.

Sęk w tym, że komiksowy Sentry miał ogromne problemy ze zdrowiem psychicznym, uosabiane na kartach powieści graficznych przez Pustkę. Istnieje więc szansa na to, że filmowy Robert Reynolds przejmie wieżę Avengers dla siebie, wyrzucając z niej nie tylko Thunderbolts, ale i samą Val. To z kolei pozwoliłoby mu na przemianę budynku w znaną z komiksów Strażnicę (Watchtower), służącą Sentry'emu za dom i kwaterę operacyjną jednocześnie.

Zarządzana przez sztuczną inteligencję o nazwie CLOC Strażnica również została umieszczona na szczycie dawnej wieży Avengers. Spójrzcie sami:

Strażnica Sentry'ego w komiksach

Amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że jeśli tytułowa drużyna faktycznie zyska nazwę New bądź Dark Avengers, przemiana dawnej wieży Mścicieli w budynek służący Sentry'emu może mieć symboliczne znaczenie dla tak rozumianej zmiany warty.

Najpotężniejsze postacie komiksów Marvela - zaktualizowaliśmy nasz ranking

50. Annihilus - Wyglądający jak owad władca Strefy Negatywnej. Wraz ze swoją armią dokonał inwazji na naszą planetę – całe zdarzenie, znane jako Fala Anihilacji, zniszczyło ogromne obszary galaktyki. Annihilus dysponuje Panelem Kosmicznej Kontroli, który pozwala mu wykorzystywać olbrzymie pokłady energii.

Co ujawnia zwiastun Thunderbolts*? Scarlett Johansson, berło Lokiego i nie tylko

Zwiastun filmu potwierdza, kto nabył wieżę Avengers – pierwszą siedzibę Mścicieli. Przypomnijmy, że z produkcji Spider-Man: Homecoming wynika, iż Tony Stark zdecydował się ją ostatecznie sprzedać, choć tożsamość nabywcy pozostawała tajemnicą. Teraz wiemy, że zakupu dokonała Valentina Allegra de Fontaine i to właśnie w dawnej Avengers Tower zdecydowała się ona stworzyć bazę dowodzonej przez siebie grupy. Kwestią otwartą pozostaje to, czy za De Fontaine stali inni mocodawcy, którzy pomogli jej w zakupie.

Zobacz także:

Film Thunderbolts* wejdzie na ekrany kin 2 maja przyszłego roku.