Pierwszy oficjalny zwiastun Thunderbolts*! Drużyna antybohaterów MCU w pełnej akcji zapowiedzi

Marvel Studios idzie za ciosem. Po znakomitym wyniku Deadpool & Wolverine powoli rusza machina promocyjna kolejnego filmu popularnego MCU, czyli Thunderbolts*. Produkcja opowie o tytułowej drużynie składającej się głównie z antybohaterów i złoczyńców poprzednich filmów i seriali Kinowego Uniwersum Marvela.

W pierwszym zwiastunie widzimy, jak dojdzie do spotkania herosów. Każdy z nich otrzymał swoje pięć sekund, by zaprezentować posiadane umiejętności. Zwiastun jest wybuchowy, pełen akcji i klimatycznej muzyki. Wygląda na to, że (anty)bohaterowie będą mieli trudny orzech do zgryzienia jeśli chodzi o współpracę ze sobą. Nic dziwnego, wszak niektórzy z nich, gdy widzieli się ostatnim razem, to mieli ze sobą na pieńku.

Sprawdźcie zwiastun Thunderbolts* poniżej. Jest też pierwszy plakat produkcji.

Thunderbolts* - obsada, premiera

W Thunderbolts, którą zobaczymy w MCU, są: Red Guardian, Yelena Belova, Bucky Barnes, Taskmaster, Walker oraz Duch. W te role wcielą się odpowiednio: David Harbour, Florence Pugh, Sebastian Stan, Olga Kurylenko, Wyatt Russell oraz Hannah John-Kamen.

Red Guardian / David Harbour

Thunderbolts to komiksowa grupa antybohaterów, która powstała, by pokonać Avengersów, jednak w trakcie udawania herosów naprawdę zmienili swoje nastawienie i postanowili pomagać ludziom. Na ten moment nie ujawniono szczegółów fabularnych ich przedstawienia w MCU.

Thunderbolts* - premiera została zaplanowana na 2 maja 2025 roku.