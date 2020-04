Marvel Unlimited - część komiksów za darmo. Twórcy proszą Hollywood o pomoc

Nie jest już żadną tajemnicą, że branżę komiksową, podobnie jak wiele innych gałęzi gospodarki, w związku z rozszerzającą się epidemią koronawirusa czekają w najbliższej przyszłości trudne czasy. Zamknięte zostały sklepy komiksowe na terytorium całych Stanów Zjednoczonych, a w materii nowych kanałów dystrybucji raz po raz pojawiają się problemy. Jedynym możliwym na chwilę obecną rozwiązaniem wydaje się silniejsza promocja dystrybucji cyfrowej. Wiemy więc, że Dom Pomysłów systematycznie zwiększa liczbę darmowych komiksów dostępnych w ramach usługi Marvel Unlimited.

Jak donosi Screen Rant, trwający 30 dni darmowy okres próbny można wydłużyć do 60 dni, jeśli w tym celu wykorzysta się logowanie przez serwis ComiXology. Włodarze wydawnictwa zdecydowali się również systematycznie poszerzać liczbę komiksów, za których udostępnienie nie będzie pobierana żadna opłata. Na tej liście znajdziecie prawdziwe rarytasy dla fanów powieści graficznych - całą serię Avengers vs. X-Men, pełny zestaw zeszytów wchodzących w skład Wojny domowej, sagę X-Men: Dark Phoenix, opowieść Thanos Wins i wiele, wiele innych. Aplikacja Marvel Unlimited na smartfony podpowiada również amerykańskim obywatelom, gdzie znajduje się najbliższy sklep z komiksami. Dom Pomysłów nie zachęca jednak w ten sposób do wybrania się na zakupy, lecz po prostu przypomina o istnieniu tych placówek w kontekście przyszłości.

Z kolei pracujący dla Marvela scenarzyści komiksów proszą na Twitterze Hollywood o pomoc. Tak do sprawy odniósł się Donny Cates:

Byłoby wspaniale, gdyby choć JEDEN z aktorów, którzy zostali multimilionerami, zaoferował coś w rewanżu. Tak, aby pomóc sklepom i twórcom, którzy w pewien sposób dali im szansę na życie, jakie teraz prowadzą.

Wtóruje mu Cully Hamner:

A może by tak jeden z tych najważniejszych aktorów i/lub reżyserów od filmów komiksowych Wielkiej Dwójki (Marvela i DC - przyp. aut.) "zaadoptował" któregoś ze sprzedawców komiksów i zapłacił jego czynsz za sklep przez pół roku czy nawet rok? To byłoby dobre.