Marvel wybrał kolejnego następcę Kapitana Ameryki? To zupełnie nowa postać

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Kilka dni temu informowaliśmy Was, że w jednej z bieżących serii Marvela, Falcon & Winter Soldier, tytułowi bohaterowie wyruszyli na poszukiwanie ich nowego przeciwnika, Naturala, ostatecznie trafiając do domu rodziców nastolatka - by przemówić mu do rozsądku, Sam Wilson i Bucky Barnes przywdziali fanowskie stroje Kapitana Ameryki, postaci będącej młodzieńczą fascynacją chłopaka. Teraz amerykańskie portale popkulturowe coraz częściej skłaniają się ku przypuszczeniu, że wprowadzenie do historii Naturala nie jest przypadkowe; być może w przyszłości to właśnie on przejmie spuściznę po Stevie Rogersie.

Warto zauważyć, że dom postaci wygląda jak swoiste muzeum Capa - znajdziemy tu mnóstwo kostiumów i innych przedmiotów związanych z herosem. "Junior", jak mówią o nim jego rodzice, od najmłodszych lat wykazywał talent do walki wręcz, coraz lepiej poznając również technikę operowania różnego rodzaju broniami, z karabinami i nożami na czele. To właśnie dlatego w swoje szeregi zwerbowała go Hydra.

Koniec końców Falcon i Zimowy Żołnierz docierają do Naturala, który z miejsca udowadnia im, że już teraz jest od nich szybszy; chodzi tu mianowicie o dotarcie do rozłożonych na podłodze pistoletów. Bohaterowie wdają się nawet w krótką rozmowę; Junior tłumaczy, że choć bezgranicznie uwielbia Kapitana Amerykę, wstąpił do Hydry, gdyż jego zdaniem organizacja ma się aktualnie zmieniać. Do jej pełnego uzdrowienia ma wystarczyć śmierć Barona Zemo.

Dysputę przerywa atak żołnierzy złowrogiej organizacji; co ciekawe, Natural w trakcie starcia subtelnie pomaga herosom. W dodatku robi to w stworzonym własnoręcznie kostiumie Capa.

Serwis Comic Book Resources spekuluje, że taki obrót spraw może ustawiać podwaliny pod to, iż to właśnie Junior zostanie kolejnym Kapitanem Ameryką. Już w tej chwili jest on równorzędnym rywalem dla dysponujących wcześniej tarczą Rogersa Sama i Bucky'ego, w dodatku o swoim ulubieńcu wie on absolutnie wszystko - dość powiedzieć, że tę fascynację podzielają także jego rodzice. Nie możemy też wykluczyć, że Falcon i Zimowy Żołnierz wezmą Naturala pod swoje skrzydła, przygotowując go do ewentualnej roli Capa w przyszłości.