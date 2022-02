Marvel - nowy, potężny złoczyńca brutalnie morduje mocarza. Reckoning War trwa

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel udostępnił serwisowi Comic Book Resources plansze promujące zeszyt Fantastic Four #40, który będzie jednym z tie-inów zasadniczej serii wydarzenia Reckoning War. Przypomnijmy, że w ramach tego eventu Reed Richards zyskał dostęp do tzw. Cyklopedii Uniwersum, dzięki której wszedł w posiadanie całej wiedzy Watcherów - to właśnie dzięki tym informacjom dowiedział się, że Ziemia została zaatakowana przez rasę Reckoning, tę samą, której przed wiekami Obserwatorzy udzielili pomocy.

Zaprezentowane materiały wyjawiają, że do uniwersum Domu Pomysłów wkroczy zupełnie nowa postać, potężny złoczyńca określający samego siebie mianem "Wrath of Reckoning". Zobaczymy go na planecie Obscura Minor, zamieszkiwanej dawniej przez rasę Raj-Lek, obecnie zaś kontrolowaną przez Reckoning. Tajemniczy antagonista wda się w krótką dyskusję z Watcherem o imieniu Qyre - po zarzuceniu Obserwatorom, że ci w zły sposób traktowali inne rasy, łotr brutalnie zamorduje rozmówcę. Spójrzcie sami:

Fantastic Four #40 - plansze

Słowa, które Wrath of Reckoning wypowiedział przed zabiciem Qyre, mogą sugerować, jak potężną rasą są sami Reckoning:

Mamy całą waszą moc. Nie mamy za to żadnych z waszych ograniczeń. Nikt nie może się z nami równać. Nikt!

Zeszyt Fantastic Four #40 ukaże się na amerykańskim rynku 16 lutego.