Marvel Zombies – kim będzie Moon Knight? Tożsamość ujawniona, a fani będą w szoku

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Reklama

Pojawiły się nowe plotki dotyczące Marvel Zombies. Szykowany na ten rok animowany serial ma zawierać kilka niespodzianek dla fanów. Wcześniej pojawiły się pogłoski, że jednym z bohaterów będzie Moon Knight, ale w bohatera nie będzie wcielał się Marc Spector. Z kolei inne doniesienia informowały, że Marvel w tym serialu wprowadzi do swojego uniwersum Blade’a. Co prawda będzie to postać z alternatywnego świata, ale wielu widzów już nie może doczekać się premiery aktorskiego filmu z Mahershalą Ali, który miałby podłożyć głos pod bohatera w serialu. Okazuje się, że obie postacie łączy więcej niż można byłoby przypuszczać i w Marvel Zombies to właśnie Blade zostanie nowym Moon Knightem.

Marvel Zombies - Blade zostanie nowym Moon Knightem?

Plotkę ujawnił doskonale znany scooper CanWeGetSomeToast, który twierdzi, że to właśnie słynny łowca wampirów stanie się nowym sługą egipskiego boga Khonshu. Prawdopodobnie Marvel chce wprowadzić postać Blade jak najszybciej do MCU, ale jednocześnie chce odróżnić alternatywną wersję ze świata zombie z tą, którą poznamy z głównej rzeczywistości.

Data premiery filmu Blade została ustalona na 7 listopada 2025 roku. Scenariusz nadal nie jest skończony, więc niewykluczone, że Marvel ponownie opóźni kinowy debiut.

Bohaterami Marvel Zombies mają być Shang-Chi, Ms. Marvel, Hawkeye, Yeleny Belova, Jimmy Woo, Death Dealer, Red Guardian i Katy Chen, którzy zmierzą się z nieumarłymi wariantami Ikarisa, Abomination, Kapitan Marvel, Okoye, Ghost i Kapitana Ameryki. Scarlet Witch ma zostać główną antagonistką serialu.

Data premiery Marvel Zombies wciąż nie jest znana. Serial będzie liczył cztery odcinki.

Marvel - pełna chronologia MCU. Alternatywne linie czasowe i rzeczywistości