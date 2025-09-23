placeholder
Marvel Zombies - pierwsze opinie. Jatka dla dorosłych bez rewolucji, a z wieloma problemami

Marvel Zombies to pierwszy animowany serial Marvel Studios przeznaczony tylko dla osób dorosłych. Czy postawiono na coś więcej niż krwawą jatkę? Niestety nie, ale fani umarlaków i tak powinni być zadowoleni.
Wiktor Stochmal
Marvel Zombies 
opinie
Marvel Zombies - oficjalny kadr z serialu animowanego tylko dla dorosłych. Fikcyjna historia walki superbohaterów ze świata Marvela z zombie - są to więc nieprawdziwe postacie żywych trupów lub nieumarłych istot. Brak promowania przemocy - fikcja. fot. Marvel Studios
Marvel Zombies to nowa produkcja animowana od Marvel Studios, która jako pierwsza w historii przeznaczona jest wyłącznie dla dorosłych. Historia jest jednocześnie spin-offem animowanego A gdyby...?, gdzie po raz pierwszy pojawił się odcinek biorący na tapet herosów Domu Pomysłów przemienionych w nieumarłe potwory. W nowym projekcie zobaczymy wielu znanych, ale i nowych bohaterów z uniwersum Marvela. 

Niektórzy mieli okazję już obejrzeć Marvel Zombies. Co wynika z pierwszych opinii?

Marvel Zombies - pierwsze opinie

Przede wszystkim nie mamy do czynienia z żadną rewolucją. Josh Wilding z ComicBookMovie.com zauważa, że jest to projekt mniej jakościowy od X-Men '97 czy Spider-Man: twój przyjazny pająk z sąsiedztwa. Nie wszystkie kreatywne pomysły zostały ciepło odebrane. Powróciły też problemy z A gdyby...? Widać, że niektórzy aktorzy nie mają doświadczenia z pracą głosową. Pojawiają się też problemy z angażującym tempem opowiadanej historii.

Historia zdecydowanie by zyskała gdyby otrzymała więcej czasu. Cztery odcinki to stanowczo za mało, przez co emocjonalne momenty nie wybrzmiewają tak jak powinny. Tracą na tym postaci, do których trudno się przywiązać, ale wyjątkiem jest tutaj Ms Marvel i Blade, którzy kradną całe show. 

Największą siłą Marvel Zombies są sceny akcji. Te są brutalne, kreatywne i krwawe. To zdecydowanie nie jest serial dla dzieci czy nastolatków. Krew leje się strumieniami i nikt w Marvelu nie cenzurował pomysłów twórców. To po prostu dobry serial, który można obejrzeć jeśli chce się zobaczyć krwawą jatkę i niewiele ponad to. Jeśli podobał się Wam odcinek z zombie w serialu A gdyby...?, to nowa produkcja również powinna przypaść Wam do gustu.

Marvel Zombies - opinie

Marvel Zombies - opinie
Źródło: fot. X (@aryanp_000)
Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Marvel Zombies 
opinie
