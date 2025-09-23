Fantastyczna 4: Pierwsze kroki już online. Gdzie obejrzeć ostatni hit Marvela?

fot. Marvel Studios

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki to produkcja MCU, która została świetnie oceniona przez krytyków i publiczność - kolejno 87% i 91% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes. To bez dwóch zdań najwyżej oceniona produkcja z Pierwszą Rodziną Marvela w roli głównej. To jednak nie wystarczyło do odniesienia wielkiego sukcesu finansowego. 520.5 mln dolarów przy budżecie ok. 200 mln dolarów to nie jest zły wynik, ale zdecydowanie poniżej tego, co Marvel potrafił zarabiać w przeszłości.

Jeśli jeszcze nie widzieliście najnowszego rozdziału MCU - koniecznie nadróbcie. Okazja na to jest teraz większa, ponieważ film trafił do serwisów VOD.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - gdzie obejrzeć?

Film Fantastyczna 4: Pierwsze kroki można kupić lub wypożyczyć za pośrednictwem poniższych serwisów VOD:

Prime Video:

wypożyczenie (4K) - 49,99 zł

kupno (4K) - 69,99 zł

wypożyczenie (4K) - 49,99 zł kupno (4K) - 69,99 zł Canal+:

wypożyczenie - 49,99 zł

wypożyczenie - 49,99 zł Rakuten:

wypożyczenie (HD, 4K) - 54,99 zł

kupno (SD, HD, 4K) - 69,99 zł

Na dzień przed premierą w VOD do sieci wyciekła scena po napisach w HD, w której to po raz pierwszy widzimy Dr. Dooma w Kinowym Uniwersum Marvela. Ta postać tylko nabierze na znaczeniu w następnych przygodach Avengers, więc koniecznie sprawdźcie jej wprowadzenie do tego świata.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - opis fabuły

Reed Richards/Pan Fantastyczny (Pedro Pascal), Sue Storm/Niewidzialna Kobieta (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Ludzka Pochodnia (Joseph Quinn) i Ben Grimm/Stwór (Ebon Moss-Bachrach) stają przed wielkim wyzwaniem. Zmuszeni są zachować równowagę między życiem superbohaterów i utrzymaniem więzi rodzinnych, jednocześnie chroniąc Ziemię przed złowieszczym kosmicznym bogiem Galactusem (Ralph Ineson) i jego enigmatycznym heroldem Srebrnym Surferem (Julia Garner). Nie dość, że Galactus pragnie pożreć naszą planetę, to jeszcze niespodziewanie sprawy nabierają bardzo osobistego charakteru...

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - zwiastun filmu i zdjęcia