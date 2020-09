Marvel's Avengers - Kate Bishop trafi do gry po premierze. W planach także Czarna Pantera

Square Enix

Na trzy dni przed oficjalną premierą Marvel's Avengers odbyła się kolejna prezentacja z cyklu War Table. Ujawniono w niej informacje na temat aktywności dla graczy na najwyższym poziomie. Będą to Villain Sectors, czyli starcia z potężnymi bossami, SHIELD Vaults, w których znajdziemy mnóstwo surowców, sprzętu i sekretów do odkrycia, AIM's Secret Lab - odpowiednik raidów z gier MMO oraz Mega Hives - pojedynki z coraz trudniejszymi falami przeciwników.

Oprócz tego zaprezentowano też kolejną postać, która trafi do gry po premierze w ramach darmowej aktualizacji. Będzie to Kate Bishop, a jej debiut zaplanowano na październik. W listopadzie zaś dołączy do niej także Hawkeye.

To jednak nie koniec zapowiedzi. Wygląda również na to, że w produkcji Square Enix pojawi się także Czarna Pantera i zapowiedź tego herosa mieliśmy zobaczyć już teraz. Twórcy i wydawca poinformowali jednak o wprowadzeniu zmian do transmisji z uwagi na niedawną śmierć Chadwicka Bosemana. Transmisję rozpoczęto od minuty ciszy w hołdzie dla aktora, później zaś zobaczyliśmy symbol bohatera.

Marvel's Avengers - premiera 4 września na PC, PlayStation 4 i Xbox One.