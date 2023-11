Igrzyska śmierci - wygląd postaci według książek. Portrety AI zwalają z nóg

fot. materiały prasowe

Igrzyska Śmierci to uwielbiany świat, w którym science-fiction miesza się z mroczną akcją. Po długim wyczekiwaniu, w końcu otrzymaliśmy kolejny filmowy obraz. Nowa produkcja przeniesie nas kilkadziesiąt lat przed zdarzeniami z pierwszej części. Fani mogą już teraz zapoznać się z ekranizacją kolejnej historii w kinach.

Z racji kinowej premiery Igrzysk śmierci: Ballady ptaków i węży zapraszamy Was do zajrzenia do naszej galerii. W niej odnajdziecie grafiki wygenerowane przez sztuczną inteligencję, na których znajdują się najważniejsi bohaterowie. Ich wizerunek powstał na podstawie książkowych opisów i ma sprostać wymaganiom czytelników, którzy chcieli zobaczyć, jak wyglądałyby te postaci w pełni zgodnie z pierwowzorem literackim. Za stworzenie portretów odpowiedzialna jest strona internetowa BuzzFeed, która skorzystała z narzędzi sztucznej inteligencji.

Jak wiemy, każda adaptacja książki jest interpretacją: scenarzysty oraz reżysera. To tyczy się też castingu, bo szukając aktorów ich zgodność z opisem jest mniej ważna, niż uchwycenie charakteru czy ducha danego protagonisty czy antagonisty. Dlatego takie eksperymenty, jak ten tutaj, są idealną ciekawostką, bo wszystkim fanom książek Igrzyska śmierci autorstwa Suzanne Collins pokazują, jak dana postać wyglądałaby, gdyby była zgodna z opisem. Czy wolicie te wersje, czy te filmowe były w porządku?

Podzielcie się z nami Wasza opinią, czy przedstawione zdjęcia spełniają Wasze oczekiwania? Może się nie zgadzacie z jakąś wizją?

