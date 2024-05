Premierowy zwiastun MultiVersus pokazuje szalony crossover. Joker zasiadł na Żelaznym Tronie!

fot. Warner Bros. Games

MultiVersus jest nadchodzącą "bijatyką platformową" w stylu serii Super Smash Bros., a gracze będą mieli możliwość wcielenia się w wiele znanych z popkultury postaci. Na liście grywalnych wojowników są między innymi Batman, Arya Stark czy Tom i Jerry. Niedawno zapowiedziano, że do tego grona dołącza również Joker, ale na tym nie koniec. W sieci pojawił się premierowy zwiastun, który ujawnia kolejnych dwóch wojowników - będą nimi Agent Smith z Matrixa oraz Jason Voorhes znany z serii horrorów Piątek trzynastego. Z materiałem możecie zapoznać się poniżej.

MultiVersus - zwiastun premierowy

MultiVersus zadebiutuje już 28 maja na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S i dostępne będzie w modelu biznesowym free to play, oferując przy tym pełną obsługę rozgrywki międzyplatformowej i współdzielenia postępów między urządzeniami. Jeśli chodzi o nowe postacie zaprezentowane w powyższym zwiastunie, to Jason Voorhes będzie dostępny w momencie premiery, a Agent Smith zostanie udostępniony w dalszej części pierwszego sezonu.